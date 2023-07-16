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Denizde 3 ay sonra mucize kurtuluş! Hayatta kalmak için yapmaya mecbur kaldı

Denizde filmlere konu olacak bir kurtuluş yaşandı. Avustralyalı balıkçı Tim Shaddock ve köpeği Bella, fırtına nedeniyle teknelerinde mahsur kalmıştı. 3 aydır haber alınamayan adam ve köpeği sağ salim bulundu. Shaddock'un hayatta kalabilmek için başvurduğu yöntem dikkat çekti.

16.07.2023 - 11:59 |
Denizde 3 ay sonra mucize kurtuluş! Hayatta kalmak için yapmaya mecbur kaldı

Avustralyalı Tim Shaddock ve köpeği Bella üç aydır açık denizde kaybolmuşlardı. Her ikisinin de sağ salim bulunması, Tom Hanks'in Yeni Hayat (Cast Away) filmini akıllara getirdi.

Nisan ayının başlarında Tim Shaddock, teknesiyle Meksika'dan yola çıkarak Fransız Polinezyası'na gitmeyi planlamıştı. Gezi sırasında çıkan fırtına teknesine zarar verdi ve elektronik aksamlarını bozdu. Köpeği Bella ile birlikte Pasifik Okyanusu'nun ortasında mahsur kalan Tim, üç boyunca hayatta kalmayı başardı.

Denizde 3 ay sonra mucize kurtuluş Hayatta kalmak için yapmaya mecbur kaldı

'ZOR BİR SINAVDAN GEÇTİM'

Shaddock'un kurtarılma anı kameralara yansıdı. Shaddock kurtarıldığı sırada gemideki insanlara balık takımının ve sağlık ekipmanının olduğunu söyledi.

Kurtarıldıktan sonra 9News'e konuşan Shaddock, "Denizde zor bir sınavdan geçtim. Sadece dinlenmeye ve iyi yemeğe ihtiyacım var çünkü uzun süredir denizde yalnızım. Bunun dışında sağlığım çok iyi" dedi.

Okyanusta mahsur kaldığı süre boyunca Shaddock ve köpeği, çiğ balık yiyerek ve biriktirdikleri yağmur suyunu içerek hayatta kaldı.

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