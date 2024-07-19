DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ? Denizbank mobile neden girilmiyor? İnternet ve mobil bankacılık açılmıyor, oturum kapandı hatası nedir?

DenizBank'ın mobil uygulaması ve internet bankacılığı hizmetlerinde erişim sorunları yaşanıyor. Denizbank uygulamasına giremeyen vatandaşlar, Denizbank çöktü mü sorusuna yanıt arıyor. Kullanıcılar mobil uygulamaya ve internet bankacılığına giriş yaparken bağlantı hataları ve "oturum kapandı" mesajlarıyla karşılaştı. Peki, Denizbank mobile neden girilmiyor? Oturum hatası nedir?

DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ?

DenizBank'ın mobil uygulamasında erişim sorunları yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı uygulamaya giriş yaparken bağlantı hatalarıyla karşılaştı. Bu sorunların teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtiliyor.