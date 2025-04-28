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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal edildi

28.04.2025 - 16:54Güncellenme Tarihi:
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin yapılamayacağını aktardı.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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