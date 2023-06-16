Deneyleri ilerletmek yasak: Yapay insan embriyosu üretildi

Yapay embriyoların, genetik bozukluklar ve tekrarlayan düşüklerin nedenlerini tespitte önemli bir adım olduğuna inanılırken, çalışma aynı zamanda ciddi etik ve yasal sorunları da gündeme getiriyor.

UYGULAMA ALANI VAR MI

Gelişmeyi, her iki üniversitede de çalışmalar yürüten Prof. Magdalena Zernicka-Goetz Uluslararası Kök Hücre Araştırmaları Derneği’nin Boston’daki toplantısında duyurdu. Kök hücrelerin yeniden programlanmasıyla insan embriyosu benzeri modeller üretebildiklerini söyleyen Zernicka-Goetz, embriyoların 14 günlük gelişimin ötesinde bir aşamaya kadar olgunlaştığını belirtti. Çalışmanın sonuçları henüz bilimsel bir dergide yayınlanmasa da Zernicka-Goetz, oluşturulan modelin yumurta ve spermin öncü hücreleri olan primordial hücrelerin varlığını gösterdiğini belirtiyor. Öte yandan sentetik embriyoların kısa vadede klinik ortamda kullanılması beklenmiyor.

ETİK VE YASAL SORUNLAR

Bunun temel sebeplerinden biri, insan embriyoları üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin etik ve yasal sorunlar. Yapay embriyoları bir hastanın rahmine yerleştirmek mevcut kanunlara göre suç. Ayrıca yapay embriyoların laboratuvarda 14 günlük yasal sınır içinde yetiştirilebilmesi nedeniyle, bunların ilk aşamanın ötesinde olgunlaşma potansiyeline sahip olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.