Denetim geldi, gerçek ortaya çıktı! Tezgahtaki balık bambaşka çıktı

Yapılan kontrollerde tüketiciyi yanıltıcı etiketlerin bulunduğu 4 firmada düzenleme yapılarak ürünlerin gerçek tür adı olan "kolyoz" etiketiyle satışa sunulması sağlandı. Ayrıca denetim kapsamında, yasal balık boy ölçülerinin uygunluğunun da kontrol edildiği bildirildi.

Denetimlerle birlikte tür karışıklığına son verilirken, tezgâh fiyatlarında herhangi bir müdahale yapılmadı. Yetkililer, balık fiyatlarının "serbest piyasa koşulları" çerçevesinde şekillendiğini ifade etti.

Öte yandan, sosyal medyada balığın yanlış tür adıyla tanıtılmasının tüketiciyi yanılttığına dikkat çekilirken, doğru bilgilendirme amacıyla denetimlerin devam edeceği kaydedildi.