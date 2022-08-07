Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un koruması gözaltına alındı

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşeke fiziki saldırıda bulundu.

Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurtun koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat verdi.

Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat verildi. Şüpheli koruma bugün gözaltına alındı.

BAKAN BOZDAĞ: SALDIRIYI KINIYORUM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter'dan paylaştığı mesajda Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, 'Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik olarak DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından TV100 canlı yayınında ve yayından sonra koruması tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor,Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Yüreğir Belediyesi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Gazeteci Sayın Latif Şimşek'e yapılan barbarlık asla kabul edilemez. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. Onun şahsında tüm meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz" dedi.