Demirören Medya'nın emekçi kadınları kadın olmayı anlattı!

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Eski çağlardan günümüze kadar insanlığın var olma mücadelesinin ve medeniyet yolculuğunun en büyük destekçisi, aile kurumunun yapı taşı, taşıyıcısı ve koruyucusu olmuştur. Kadınlarımız ki yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkı sunmuşlardır. Ki bunu en iyi bilen milletlerindin biriyiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü hatırlayalım hemen; "Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır." demişti. Türk kadınına Batı'daki diğer toplumlardan önce seçme ve seçilme hakkı veren kurucumuz Atatürk böyle tarif ediyor toplumda kadının yerini ve önemini.

Bugün kadınlarımız iş dünyasının her alanında varlar. Eğitimden bilime, kültür ve sanat alanından siyasete, ekonomiye ve spora kısacası her alanda büyük başarılara imza atıyorlar. 8 Mart, kadınlarımızın eşitlik temelinde haklarını daha etkin kullanmalarının sağlanması, karşılaştıkları sorunların gündeme getirilip çözüm yollarının ortaya konması bakımından anlamlı bir gün.

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Bizler de bugün haberciler olarak sokağa çıkıp kadınlarımıza mikrofon uzatacağız elbette ama öncelikle evimizdeki emekçi kadınlara mikrofon uzatmasak olmazdı. Demirören Medya'nın emekçi kadınları Aşçı Emine Alim, Makyöz Yağmur Boz, Güvenlik Aynur Çekirdekoğlu, Temizlik Görevlisi İlknur Öcal kadın olmayı canlı yayında anlattı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede maalesef bu ekranlardan bizler de pek çok kez şiddet haberlerini veriyoruz. Konunun polisiye önlemlerle çözülemeyeceği her kadın cinayetinde bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Her sorunda olduğu gibi yine çözümün eğitim ile olduğu da gün gibi ortada aslında. Kadına şiddete son diyerek bir kez daha Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadına yönelik şiddetin de son bulmasını diliyoruz.