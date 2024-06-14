Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde karne heyecanı

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 74 bin okulda 11 Eylül 2023'te çaldı. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan'da yapıldı. Eğitim-öğretim yılının son ders zili bugün çaldı.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, başarılı geçen eğitim-öğretim yılı sonrası hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Ertoğan, ‘Biz Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'si olarak ikinci yılımızın sonuna geldik. Sonuçlardan da görüyoruz ki başarılı bir yıl geçirdi öğrencilerimiz. Başta öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hem dil eğitimi hem mesleki eğitim anlamında, akademik, sosyal-kültürel faaliyetler anlamında çok başarılı dolu dolu bir yıl geçirdiler. Hızlı bir şekilde hedeflerimize ulaşıyoruz. Bu anlamda mutlu ve gururluyuz. Ayrıca ülkemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum.’ ifadelerini kullandı.

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Okul Müdür Yardımcısı Gülümser Alan ise heyecanlı olduklarını belirtirken, ‘Biz iki senedir burada her karne döneminde öğrencilerle birlikte aynı heyecanı yaşıyoruz. En az onlar kadar heyecanlı ve keyifliyiz. Çok kıymetli, çok başarılı çocuklar. Daha da iyi olacaklar.’ dedi.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi başarılı olduğu için mutlu olduğunu söylerken, ‘Sonuç olarak takdir belgesi aldım. Tüm aktivitelerimizden ben de memnunum. Bu sene okulumuzla güzel bir sene geçirdiğim için mutluyum. Yaz tatilini dört gözle bekliyorum. Tatilde bol bol dinlenmeyi düşünüyorum, çalışmalarıma da devam edeceğim.’ şeklinde konuştu.

Bir diğer öğrenci ise yaz döneminde de çalışacağını belirtirken, ‘Öğretmenlerimiz sağ olsun sayısalım gerçekten iyi. Eğitim yılımız çok verimli geçti. Meslek derslerimiz olsun, sayısal-sözel derslerimiz olsun. Yıl sonunda mutlu şekilde ayrılıyoruz. 1 ay dinleneceğim sonra çalışmaya devam edeceğim.’ ifadelerini kullandı.

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