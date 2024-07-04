Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı Erdoğan-Putin zirvesinin perde arkasını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Demirören Medya TV Grup Başkanı Yancı'nın Astana'da yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

Dünyanın gözü buradaydı. Putin ile Erdoğan'ın görüşmesindeydi. Erdoğan, Putin ile görüşebilen tek NATO üyesi ülke lideri. Geldiğimizden beri gözlemlediğim Erdoğan'a yönelik büyük bir saygı var hem de büyük bir ilgi alaka var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı önemli mesajlar verdiler. Türkiye'nin arabulucu olabileceği yönünde Erdoğan açıklama yaptı.

Ticaret, turizm konularında 55 milyar dolarlık ticareti 100 milyar dolara çıkarmak noktası konuşuldu. Nükleer santral konusu özellikle Sinop'takini birlikte yapma arzusu var.

ESAD İLE GÖRÜŞME OLUR MU?

Esad konusu gündeme geldi mi? Evet geldi. Görüşmenin basına yansıyan bir kısmı var bir de basına yansımayan kısmı var. Toplantı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'nı gördük. Çok keyfi ve morali yerindeydi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la sohbet etme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile sohbet ettik. Onlardan aldığım izlenime göre çok büyük kazanımlar var. Bugünkü görüşme inanılmaz olumlu geçmiş. İnsanlar şunu bekliyorlar malum Cumhurbaşkanı Erdoğan da belirtti, Esad ile görüşebileceğini ama bu beyanla belli olmuyor karşıdaki muhatabın da aynı noktada olması gerekiyor. Benim aldığım izlenim belli bir tarih şu an için yok. Bu benim yorumum.

Burada Rusya ve İran Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile karşı karşıya oturup sorunları çözmesini çok da istekli görünmüyor. Son tahlilde onlar büyük abi rolünü sürdürmek istiyor. Esad ile birebir görüşülmeye başlandığında Rusya biraz kenara çekilmiş olacak ama şu haliyle stabil devam ettiği zaman Türkiye'nin karşısında bir aktör olarak kalıyor Rusya bunu da kaybetmek istediğini düşünmüyorum. Herkesin farklı çıkarları var.

Rusya ile bazı çıkarlarımız uyuşuyor, İran'la uyuşuyor ama bazı yerlerde de uyuşmuyor. Kendi çıkarlarımız doğrultusunda ülkelerle işbirliği yapıyoruz ama bu bir süreç beklemek lazım. Putin Türkiye'ye geleceğini söyledi. Türkiye ile Rusya'nın önümüzdeki süreçte daha yakınlaşma iradesi ortaya koyduğunu görüyoruz. Erdoğan davet ediyor Putin'i ve Putin de geleceğini söylüyor. Telefon diplomasisi olduğunu söylediler. Yüz yüze görüşme olmasa da telefon diplomasisi sürüyor. Baştan da söyledim.

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