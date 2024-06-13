Demet Ersoy kimdir, hangi dizide oynadı, filmleri neler? Demet Ersoy’un oynadığı diziler ve biyografisi…

Bodrum'da bir otelin terasından düşen tiyatrocu Demet Ersoy yaşamını yitirdi. Olay, Kumbahçe sahilindeki bir otelde yaşandı. Alınan bilgiye göre tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy, iş görüşmesi için gece saatlerinde Bodrum'a geldi.

Ersoy ile iş arkadaşları bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe'deki oteline yerleşti. İddiaya göre Demet Ersoy, iki katlı binanın terasından aşağı düştü. İhbarın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde Demet Ersoy'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polisin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsiye gönderildi, Ersoy'un arkadaşlarının ifadesi alındı.

DEMET ERSOY KİMDİR?

Tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy Ankarada yaşıyordu. 48 yaşındaki oyuncu evli ve 1 çocuk annesi.

Ankara'da sanat ve kültür yaşamının tanınan simalarından biri olan Demet Ersoy, birçok önemli tiyatro oyununda rol almış ve bu oyunlarla seyirci karşısına çıkmıştır.