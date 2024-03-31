DEM Parti'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Aldığı oylar onun değil

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.

34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

DEM PARTİ'DEN İMAMOĞLU MESAJI

Seçim sonuçları netleşmeye başlarken, DEM Parti İstanbul Adayı Meral Danış Beştaş'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bestaş, "DEM seçmeni AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmasıdır. Neden böyle diyorum? İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? AK Parti'yi cezalandırmak istedi, cevap vermek istedi." şeklinde konuştu.