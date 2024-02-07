DEM Parti ve Başak Demirtaş'tan İstanbul açıklaması!

Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın DEM Parti'nin İstanbul adayı olup olmayacağı günlerdir tartışılıyordu.

ORTAK KARAR

Yazılı bir açıklama yapan Başak Demirtaş, aday olmadığını duyurdu. Başak Demirtaş açıklamasında "Partimizle ortak karar aldık. Ortak kararımız adaylık beyanının başvuruya dönüşmemesidir" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim.

5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda Partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz

Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.

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DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den de İstanbul kararıyla ilgili bir açıklama geldi. DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için yaptığı irade beyanıyla partimizin seçim politikalarını destekleyerek bizleri daha da güçlendiren Başak Hanım’la sürecin başından itibaren istişare halindeyiz. Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım’la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.