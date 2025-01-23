DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı'ya gitti!

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, dün İmralı’ya 2’nci kez gitti. Önder ve Buldan’ın İmralı’daki görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin ardından heyet İmralı Adası’ndan ayrıldı. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

İLK GÖRÜŞME UMUT VERDİ

28 Aralık 2024’te İmralı’da ilk görüşmeyi yapan heyet, ardından 7 siyasi parti ile görüşme gerçekleştirmişti. Heyet daha sonra tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşmüştü. Ziyaretlerin ardından yazılı açıklama yapan heyet görüşmelerin ‘umut verici’ olduğunu açıklayıp ‘çözüm için ortak irade olduğunu’ söylemişti.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISIYLA

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” demişti.