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DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

Esenyurt DEM Parti binasında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi için sözde anma programı düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

21.11.2024 - 16:37 | | DHA - İHA
DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kırsal alan yapılanmasına 1992'de Bitlis'ten katılan ve 1995 yılında etkisiz hale getirilen Gülşen Atalmış isimli şahıs için DEM Parti Esenyurt İlçe Binası'nda sözde anma etkinliği yapıldığı tespit edildi.

DEM PARTİ İLÇE EŞ BAŞKANLARI GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin operasyon düzenlenerek ilçe binasında yapılan aramalarda sözde anma etkinliğinde kullanılan materyallere, çok sayıda yasaklı yayına ve terörist elebaşının fotoğraflarına el konuldu. Düzenlenen operasyon sonucu Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi için sözde anma programı düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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