DEM, 17 Mart’ta AK Parti ve MHP’ye gidecek

İlk olarak yarın CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edecek olan heyet, aynı gün EMEP’le Meclis’te, DEVA Partisi ile de parti genel merkezinde görüşecek. 12 Mart’ta TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin kapısını çalacak heyet, 15 Mart’ta da Yeniden Refah Partisi’yle görüşme planlıyor. Heyet AK Parti ve MHP’yi ise 17 Mart’ta ziyaret edecek.

DEM Parti kaynakları, AK Parti ve MHP’ye ziyaretlerin saat ve yerinin henüz netleşmediğini kaydederken, görüşmelerin TBMM’de olması bekleniyor. MHP’nin görüşme heyetinde ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nedeniyle bu kez grup başkanvekillerinin yer alabileceği kaydediliyor. DEM Parti’nin heyetinde, İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk ile Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yer alması öngörülüyor. Öte yandan DEM Parti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü dokuz ilde düzenlenen etkinliklerle kutladı. Etkinliklerde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın, kadınlara yönelik mesajları okundu.