Defne Hastanesi açılıyor! Bakan Koca: Bütün birimlerde muayene olunabilir

6 Şubat merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, atıldığı temelle gündem olan Defne Devlet Hastanesi 60 günde tamamlandı. Hastane Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretiyle hizmete açılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da yaşandı. Kentin iki merkez ilçesindeki Defne ve Antakya Devlet Hastaneleri de depremde zarar gördü. Defne Devlet Hastanesi’nin temeli 24 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle atıldı.

Bostancık Mahallesi’nde yapımına başlanan hastanede çalışmalar tamamlandı. 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmaları sonucunda hastane 60 günde hizmet verecek noktaya geldi. Yolları asfaltlanıp, peyzaj düzenlemesi de yapılan hastane bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla hizmete açılacak.

300 YATAKLI

300 yataklı tek kat şeklinde çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen hastanede 300 yataklı ve 80 yoğun bakım yatağı ve 12 de ameliyathanesi bulunuyor.

BAKAN KOCA'DAN CNN TÜRK'TE AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki Defne Hastanesi’nde CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle:

Deprem sonrası Hatay’da sağlık kuruluşlarımız hizmet veremez hale gelmişti. Ön planda sağlık kuruluşlarımızın hizmet verebilmesi için gayret sarf ettik. Bu çerçevede erken dönemde hizmet verebilir hale gelebilecek çelik konstrüksiyon yapılmış hastanelerin yapımına karar verdik.

Bu anlamda Defne’nin daha önceden de sağlık hizmeti ile ilgili hastane yapımı söz konusuydu. Geçen yıl Defne için 200 yataklı yatırım programına alınmıştı. Biz bu çerçevede Defne’de çelik yapıdan oluşan tek katlı bir hastane inşaatını başlatmış olduk. Bunun için öncelikle yer sorunu söz konusuydu.

Biz doğrusu başta Orhanlı bölgesini tercih etmiştik. Orada özel mülkiyet durumuydu, bölgenin büyükleri razı olmadılar. Biz de devlet olarak yetkimiz olmasına rağmen gönlünüz razı değilse buraya yapmıyoruz dedik. Bölgenin kanaat önderlerine, muhalefet vekilleri dahil olmak üzere bu bölgede karar kıldık. 60 günde hastanenin faaliyete geçmesini planladık, şu an geldiğimiz noktada 57’nci gündeyiz.

Ameliyathane ve yoğun bakımlarla ilgili faaliyete geçebilecek olan bir hastaneden bahsediyoruz, 300 yataklı, bütün birimleri ile hizmet verebilecek olan bir hastane, fizik tedavisi ile MR’ı ile tomografisi ile röntgen laboratuvar diğer hizmetleri ile yarından sonra hizmet verebilir bir hastane haline gelmiş oldu.

‘28 BİN METREKARE ALANIN ÜZERİNE KURULU’

Toplam 28 bin metrekare alanın üzerine kurulu bir hastaneden bahsediyoruz. Tek katlı, çelik yapıdan oluşan 28 bin metrekare yapıdan bahsediyoruz. Temeli 70 cm yapının üzerine kuruldu, 1 günde atılmadı. Hafriyat kısmı 30 gün sürdü.

Yaklaşık 40 bin kamyona yakın hafriyattan bahsediyoruz. İlk kolunu koyduğumuz gün 23 Nisan’dı, 27 günlük çelik yapıdan bahsediyoruz, 57 günden de bahsetmiyorum. Hafriyat bu kadar uğraştırmasaydı kadar kısa sürede bitmiş olurdu.

Temel atma töreni sembolikti. 28 bin metrekare yani 28 dönümlük 70 cm’e kadar temelden oluşan bir temel yapısından bahsediyorum. Çelik yapıya özel bir temel söz konusu olduğu için sembolik bir temel atma töreniydi. Ameliyathanenin devreye girmesi önümüzdeki iki haftayı bulur.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELEN BİRİSİ NERELERDE MUAYENE OLABİLİR?

Bütün polikliniklerde muayene olabilir. Cildiye, dahiliye, nöroloji olmak üzere bütün birimlerde muayene olabilir, MR çekilebilir. Kan tetkikleri yapılabilir görüntüleme yapılabilir.

HASTANE ODAKALARI HAKKINDA

2 yataklı bir odamız. TV’leri ile, buz dolabı ile, en önemli özelliği oksijen ve hava tertibatı ile bütün odaları herhangi bir felaket anında, ihtiyaç durumunda yoğun bakıma dönüştürülebilir altyapıya sahip.

SAĞLIK KADROSU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYOR?

Tamamen faaliyete geçtiğinde yaptığımız çalışmada 1044 kişi çalışmış olacak.