DEAŞ'ın finans kaynağına operasyon! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı

İstanbul'un 5 ayrı ilçesinde operasyon düzenlendiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, terörün de terörün finans kaynaklarının da kurutulacağının vurgusunu yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;

DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73.000 Amerikan Dolarına el konuldu. Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Terörü de terörün finans kaynaklarını da kurutacağız.