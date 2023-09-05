DEAŞ'ın finans kaynağına operasyon! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı
Terör örgütlerine yönelik darbeler devam ederken son gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
İstanbul'un 5 ayrı ilçesinde operasyon düzenlendiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, terörün de terörün finans kaynaklarının da kurutulacağının vurgusunu yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarını çökertmeye kararlıyız!
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;
DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslar ile örgüt adına illegal yayın yapan kitap evlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'da 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73.000 Amerikan Dolarına el konuldu. Operasyonu düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Terörü de terörün finans kaynaklarını da kurutacağız.