DEAŞ terör örgütü yanlısı firari yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlüklerinin müşterek yürüttüğü operasyonda, DEAŞ terör örgütü yanlısı 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada 5 adet el bombası, 1 adet AK-47 marka silah ve silaha ait 528 adet fişek, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. 4 şüpheli, sevk edildikleri Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı.

Bahse konu operasyon çerçevesinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğan ve firari olarak aranan M.A. (32) da Reyhanlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.