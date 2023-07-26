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DEAŞ terör örgütü yanlısı firari yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü yanlısı firari yakalandı.

26.07.2023 - 16:45 |
DEAŞ terör örgütü yanlısı firari yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlüklerinin müşterek yürüttüğü operasyonda, DEAŞ terör örgütü yanlısı 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada 5 adet el bombası, 1 adet AK-47 marka silah ve silaha ait 528 adet fişek, bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. 4 şüpheli, sevk edildikleri Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı.
Bahse konu operasyon çerçevesinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğan ve firari olarak aranan M.A. (32) da Reyhanlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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