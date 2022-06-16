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DBP’li Aydeniz hakkında flaş gelişme!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DBP'li Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekenin önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na iletilmiş olacağını söyledi.

16.06.2022 - 15:02 |
DBP’li Aydeniz hakkında flaş gelişme!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DBP’li Salihe Aydeniz hakkındaki soruşturmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fezlekenin muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı’na iletişmiş olacağını dile getiren Bozdağ, "Ondan sonraki süreç Meclis’in takdirindedir. Bildiğiniz gibi Anayasa ve Adalet komisyonlarından oluşan karma komisyon öncelikle konuyu görüşmekte. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir rapor verdiği takdirde konu Genel Kurul’a gelmekte ve Genel Kurul’daki görüşmeler, oylamalar sonucunda eğer dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse, dokunulmazlığı kalkmaktadır." dedi.

Bozdağ, "Şu anda TBMM’de bildiğim kadarıyla 80 fezleke var. Bu yeni gelen fezlekeyle beraber 81 fezleke olacaktır. Takdir Meclis’indir. Meclis dokunulmazlığını kaldırırsa yargı süreci kaldığı yerden devam edecektir." diye konuştu.

 

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