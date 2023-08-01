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Davutoğlu'nun seçim sözlerine CHP'den sert tepki: Tek başlarına girsinler

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine sert tepki gösterdi. Öztunç, "kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" dedi.

01.08.2023 - 15:37 |
Davutoğlu'nun seçim sözlerine CHP'den sert tepki: Tek başlarına girsinler

Seçimde CHP listelerinden Meclis'e 10 vekil gönderen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözleri siyasette geniş yankı buldu.

CHP'DEN DAVUTOĞLU'NA TEPKİ

Davutoğlu'nun açıklamaları kısa sürede siyaset gündemine otururken söz konusu ifadelere CHP milletvekili Ali Öztunç'tan yanıt geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te yaptığı basın toplantısında Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Öztunç, "Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" dedi.

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