Datça’da kuvvetli fırtına etkili oluyor

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Datça, Marmaris ve Bodrum'da (50-90 km) yer yer kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Bunun ardından Datça'da akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran kuvvetli fırtına ilçe merkezinde bulunan liman içindeki tekneleri olumsuz etkiledi. Limanda bağlı olan teknelerin sahipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı geceyi limanda geçireceklerini belirtiler.