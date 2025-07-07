Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
07.07.2025 - 20:59Güncellenme Tarihi:
Muğla'nın Datça ilçesinin 189 kilometre açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 188 kilometre uzaklıktaki depremin, 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 7, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [188.73 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-07-07
Saat:20:46:07 TSİ
Enlem:35.12889 N
Boylam:26.62972 E
Derinlik:7.37 km
Detay:https://t.co/AirM3o7R1v@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi