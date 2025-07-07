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Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

07.07.2025 - 20:59Güncellenme Tarihi:
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinin 189 kilometre açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 188 kilometre uzaklıktaki depremin, 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

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