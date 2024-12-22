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Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22.12.2024 - 22:27 |
Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.09'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

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