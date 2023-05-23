Danla Bilic - Kubilay Aka aÅŸkÄ± neden bitti Kafalar uyuÅŸmadÄ± dedi ve aÃ§Ä±kladÄ±

Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda el ele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Ã‡iÃ§eÄŸi burnunda sevgililer, ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay'Ä±n KuruÃ§eÅŸme AÃ§Ä±khava'daki konserinin ardÄ±ndan soluÄŸu aynÄ± semtteki bir mekanda almÄ±ÅŸ, baÅŸ baÅŸa eÄŸlenmeye devam etmiÅŸti.

"DANLA Ä°LE KAFAMIZ UYUÅžMADI"

Danla Bilic ile sÃ¼rpriz bir aÅŸka yelken aÃ§an Kubilay Aka, kÄ±sa sÃ¼reli iliÅŸkisinin bittiÄŸini duyurmuÅŸtu: ''Ä°liÅŸkimiz Danla'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± herhangi bir aÃ§Ä±klamadan dolayÄ± bitmedi. Denedik olmadÄ±, kafalar uyuÅŸmadÄ±. Bu konuda fazla konuÅŸmak istemiyorum. Ä°liÅŸkimiz bitti''

''HUZURLU VE HAFÄ°F HÄ°SSETTÄ°ÄžÄ°M BÄ°R DÃ–NEMDEYÄ°M''

Danla Bilic'le yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼reli aÅŸkla Ã§ok konuÅŸulan 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, L'officiel Hommes dergisine Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili samimi aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Kubilay Aka, ''Åžu sÄ±ralar kendinden emin bir duruÅŸ ile ilerliyorsun. Sessiz ama bir o kadar da gÃ¼Ã§lÃ¼ adÄ±mlarla. Neler hissettiÄŸin bir dÃ¶nemdesin?'' sorusu karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

Kariyer olarak huzurlu ve hafif hissettiÄŸim bir dÃ¶nemdeyim. Ã–devini yapmÄ±ÅŸ Ã¶ÄŸrenci ferahlÄ±ÄŸÄ±nda hissediyorum. Sessiz ve kendinden emin adÄ±mlarla ilerlemek sevdiÄŸim bir motto. Son zamanlarda bunu Ã¶nemsiyorum.

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''DÄ°NLEMEYÄ° Ã‡OK SEVÄ°YORUM''

Aka, ''Seni sen yapan Ã¶zellikleri nasÄ±l tanÄ±mlarsÄ±n?'' sorusuna ise ''Kendimi anlatmayÄ± Ã§ok sevmiyorum aslÄ±nda ama bir ÅŸekilde fark yaratmasam veya Ã¶zgÃ¼n olmasam Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bu kadar eÄŸlenemem sanÄ±rÄ±m. KÃ¶ÅŸeme Ã§ekilip oturmak, hiÃ§bir ÅŸey katmamak, sadece Ã¼stÃ¼me dÃ¼ÅŸeni yapmak pek bana gÃ¶re deÄŸil. Herkesin sÃ¶yleyecek ÅŸeyleri var, ben dinlemeyi Ã§ok seviyorum. SanÄ±rÄ±m uyum beni tanÄ±mlayan Ã¶zelliklerimden biri. BirÃ§ok ÅŸeyi de buna borÃ§luyum. Ã–nemli olan yÃ¼zlerin gÃ¼lmesi. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya Ã§ok hÄ±zlÄ± ulaÅŸabiliyoruz. Yine de fanus iÃ§inde olmayÄ± mantÄ±klÄ± buluyorum. GÃ¼venli bÃ¶lgemde, istediÄŸim hÄ±zda ilerlemek ÅŸu an benim iÃ§in ideal'' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

'HAKKIMDA Ã‡IKAN HABERLERDEN RAHATSIZ OLMUYORUM''

''HakkÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere ve bu durumlarda neler yapÄ±yorsun?'' sorusuna Aka'nÄ±n cevabÄ± ÅŸu oldu:

Ä°ÅŸin aslÄ±nÄ± arkadaÅŸlarÄ±m, ailem, dostlarÄ±m biliyor. Bu yÃ¼zden rahatsÄ±z olmuyorum. Zaten bu iÅŸi yapÄ±yorsak biraz da buna maruz kalmak doÄŸasÄ±nda var. Bir de herkes gibi bizler de yaÅŸÄ±yoruz, hayattayÄ±z, duygularÄ±mÄ±z var. BaÅŸÄ±mÄ±za bir ÅŸeyler geliyor. Seviyoruz, hastalanÄ±yoruz, korkuyoruz, mutlu oluyoruz, Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz. HaftanÄ±n 5-6 gÃ¼nÃ¼, 12 saat sette Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. YoÄŸun tempoda haberlerden neredeyse en son benim haberim oluyor. Ã‡ok aÄŸÄ±r bir ÅŸey olursa kiÅŸilik haklarÄ±m ihlal edilir veya kariyerimi riske sokabilecek bir yalan bir haberse de arkamda koca bir ajansÄ±m ve avukatÄ±m var; onlar hÄ±zlÄ±ca konuyla ilgileniyor.

''ÅžARTLAR NE OLURSA OLSUN HAYAT YAÅžAMAYA DEÄžER''

''AnlÄ±k kararlar ile canÄ±n ne istiyorsa o an onu yapabilecek bir cesarete sahip misin?'' sorusu karÅŸÄ±sÄ±nda ise genÃ§ oyuncu, ''Evet; klasik ama hayat kÄ±sa, ÅŸartlar ne olursa olsun yaÅŸamaya da deÄŸer. Gecenin bir saati yola Ã§Ä±kÄ±p sabah Urlaâ€™da sahilde Ã§adÄ±rda uyandÄ±ÄŸÄ±m anlar da var, yemek yemek iÃ§in Antepâ€™e, Bursaâ€™ya falan gitmiÅŸliÄŸim de. ZamanÄ±mÄ±n Ã§oÄŸu Ã§alÄ±ÅŸarak geÃ§iyor; kÄ±sa zamanda kendime ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m vakitte gÃ¼zel olsun istiyorum'' diye konuÅŸtu.

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