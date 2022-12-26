Danimarkalı ikizler Türkiye'de kabusu yaşadı! Ucuz 'diş' pahalıya patladı

Danimarka'nın Kopenhag şehrinde hemşirelik yapan Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen (37) isimli ikizler, çevresindekilerin diş tedavisini daha uygun fiyatlara yaptırdığını duyunca İstanbul'un yolunu tuttu. Danimarkalı iki kardeş, dişlerine kaplama ve diş tacı yaptırmaya karar verdi. 31 Ekim'de İstanbul'a gelen ikizlere, anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yapıldı. Büyük umutlarla başlayan tedavi süreci kadınların istediği gibi sonuçlanmadı. Güzel bir gülüşle ülkesine dönmek isterken yaşadıkları şokla sarsılan kadınların hayatı altüst oldu.

Diş tedavisi sonrası ağrı ve iltihap şikayeti yaşamaya başlayan Danimarkalı ikizler çareyi başka bir diş kliniğine başvurmakta buldu. Kaldıkları oteldeki bir kişi, onlara Suriyelilere ait olduğu belirtilen, Zeytinburnu'nda bulunan bir kliniği önerdi. Çareyi ikinci klinikte arayan ikizler, burada da tedaviye başladı ancak yine aradıklarını bulamadı. Yaklaşık 1 aylık periyotta uygulanan işlemlerin ardından ikizlerin hayatı kabusa döndü. İddiaya göre, Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken, Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi ve neredeyse konuşamaz hale geldi.

'GERÇEK SESİM GİTTİ, MASKE TAKIYORUM'

Hem maddi hem de manevi olarak yıpranan Melissa Petersen yaşadığı süreci söyle anlatıyor;

“Öncelikle sesim değişti, şu anda konuşurken bir tıslama oluşuyor. Çenemin şekli değişti. Zihinsel olarak da etkilendim, ekonomik olarak da bu acıyı hissediyorum. Şu anda dişlerim yapay, gerçek sesim gitti, yemek yemek zor, dilim acıyor. İnsanlara bakıp gülümseyemiyorum, yere bakarak geziyorum ya da maske takıyorum"





“TOPLAMDA 18 BİN EURO'DAN FAZLA PARA ÖDEDİK"

İkizlerden Alicia Nicolajsen de diş yaptırma sürecinin sağlık sorunlarına yol açtığı söyleyerek, “Dişlerimizi törpülediler, bir süre dişimiz olmadan gezdik. Yemek yiyemedik, 8 kilo kaybettik. Kız kardeşim ağzını bile kapatamıyor. İlk gördüğümde dişlerim oldu zannetmiştim ama problem şimdi başladı. Çok fazla acı hissediyorum, aynı işlemleri tekrardan yaptırmam gerekecek. Kapattığımda ağzımın yapısı doğru değil, kapattığımda çok fazla acı hissediyorum. Ağzımdaki yapıştırıcıyı hissedebiliyorum, yemek yediğimde her şey yanaklarım ve dişim arasında birikiyor. İlk tedavi için 6 bin 756 Euro, ikinci yerdeyse 11 bin 809 Euro ödedik toplamda 18 bin Euro'dan fazla. Bu paraya Danimarka'da kalıp bütün tedaviyi olabilirdik" diye konuştu.

Yaşadıklarıyla sarsılan iki kardeş yaptıkları araştırmada gittikleri diş kliniği ile ilgili farklı bilgilere de ulaştı.

Melissa Petersen ruhsat ve diploma vurgusu yaparak şunları söyledi;

“1 ay önce internette o kliniğin konumunda bir banka vardı, şimdi konumda bizim gittiğimiz klinikten farklı bir klinik gözüküyor. Şu anda da orada başka bir klinik var gibi duruyor. Sürekli isim değiştiriyorlar. O yerin ruhsatı olduğunu düşünmüyorum, orada dişçilere ait bir diploma da görmedik.

"BURADA ÖYLE BİR KLİNİK YOK"

İkizler şimdi bir arkadaşlarının evinde kalırken üçüncü diş hekiminde tedavilerine devam ediyor.

Öte yandan ikizlerin suçladığı kliniğin adresindeki tabelada başka bir ağız ve diş sağlığı polikliniği ismi olduğu görüldü.

İçeri giren ekip, kendilerini karşılayan kişiye, suçlanan kişileri sordu. Klinik görevlisi, “Onlar bizimle çalışıyorlar ama şu anda burada yoklar, ben bir yetkiliye sorayım" cevabını verdi .Çağırılan yetkili ise “Burada öyle bir klinik yok" diye konuştu.

'BURASI ONLARA AİT DEĞİL'

Öte yandan ikizlerin şikayeti üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'ndaki kliniğe gelerek incelemelerde bulundu.

Klinik sahibi olduğu belirten Ömer Türkmen ise iddiaları kabul etmedi. İkizleri Suriyeli danışmanların getirdiğini belirten Türkmen,

"Bu firma bize tıbbi malzemeler getiren bir firma. Bizim bunlarla da bir sözleşmemiz yok. Bize tıbbi malzemeler getiriyorlar. Bize bu hastaya getirdiler. Buradan çıkan mutlu hastaları gördükleri için. Getirdikleri bu ikinci hastaydı. Müşteriye karşın biz onlarla ticaret yapıyoruz. Onlarla iletişime geçtikleri için burasının onlara ait gibi düşünüyorlar. Personelimiz bir hafta önce başladı fazla bilmiyorlar. Ben de İstanbul dışındaydım. Burada olsaydım gerekli açıklamayı doğru bir şekilde yapardım" dedi.

İkizleri tedavi ettiğini öne süren Diş hekimi İlknur Çavdar ise, "Hastanın buraya geldiğinde referans olan kişiler Suriyeli. Anladığım kadarıyla ödemeyle alakalı bir anlaşmazlık olmuş ama bizim elimizde hastanın çıkarken mutlu halleri var. Biz tedavi edip bu şekilde yolladık o yüzden biz tarafımıza yapılan suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi. Çavdar, "Ben problemin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Hastalara da 'Hollywood Smile' dediğimiz işlem yapıldı" şeklinde konuştu. İl sağlık müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerin sonuçlarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.