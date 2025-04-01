Damak çatlatan geleneksel lezzet! Bu yemeği tadan bir daha unutamıyor

Çerkes mutfağının vazgeçilmez bir parçası olarak bilinen gırniş yemeği, günümüzde de özel günlerde yapılıyor. Yapımı zahmetli olsa da lezzetiyle kendine hayran bırakan bu geleneksel tat, özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Tavuk eti, hamur ve sarımsaklı tavuk suyunun eşsiz birleşimi ile hazırlanan yarım asırlık lezzet, binbir zahmet ile hazırlanıyor. Gırnişin besleyici bir yemek olduğunu ifade eden ev hanımı Meliha Akben, gırniş yemeğinin sadece bir yemek değil, aynı zamanda köklü bir geleneğin yansıması olduğunu söylüyor.







"50 yıldır yapılan köklü lezzet mirası"

Gırniş yemeğini çocukluğundan beri bildiğini ifade eden Ev hanımı Meliha Akben, "Anne tarafım gırniş yemeğini sıklıkla yapar. Annem anneannemden, bende annemden öğrendim. Benim bildiğim kadarıyla, ailemizde yaklaşık 50 yıldır gırniş yemeği yapılır. Kendi çocuklarıma ve gelen misafirlere yapar ikram ederim, hepsi de çok beğenir ve memnun kalırlar. Gırniş yemeğinin hamurunun malzemeleri un, tuz, su ve yumurtadır. Katı bir hamur yoğrulur, bir parmak kalınlığında açılır, şeritler halinde kesilir ve parmak uçları ile şekil verilir. Daha sonra tavuk eti haşlanır ve haşlandıktan sonra bir kaba alınarak tiftiklenir. Sonrasında tavuk suyu ayrılı, bir tencereye konur ve 1 baş sarımsak içine ezilerek atılarak kaynatılır. Bu hamurlar genelde tavuk suyu ile haşlanarak pişirilir. Gırniş yemeği tercihe göre, et ve et suyu ile de yapılan geleneksel bir lezzettir. Hamurlar piştiği zaman servis edilecek kaba alınır ve üzerine tiftiklenmiş tavuklar ilave edilir. Son olarak ise kalan tavuk suyu bir kâseye alınır ve tepsinin ortasına yerleştirilir. Çatalla alınan hamur ve tavuk, tavuk suyuna batırılarak yenir" dedi.