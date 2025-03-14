Dalında 50 kuruş, markette 50 lira olduğunu söylemişti! İşin aslı ortaya çıktı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gürcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Yalancının mumu, Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarımızla karşılaşınca söner! Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya üzerinden 32 dönüm limon bahçesi olduğunu ve limonlarını 50 kuruşa satamadığını iddia eden Rüştü Karataş adlı şahıs, Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim elemanlarınca tespit edilerek iddiaları incelemeye alınmıştır.

"ASLINDA ÇİFTÇİ DEĞİL"

Yapılan görüşme, tutanakla imza altına alınmış olup, söz konusu şahsın aslında çiftçi olmadığı, Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı bulunmadığı, sebze ve meyve ticareti yapmadığı, 32 dönüm bahçesinin olmadığı ve 50 kuruşa satılamayan limon iddiasının gerçeği yansıtmadığı kendi beyanlarından anlaşılmıştır. Ayrıca, limon fiyatlarının piyasada ve tarlada 15 lira civarında olduğu anlaşılmaktadır.

Sosyal medyada halkı kin ve nefret uyandırmaya yönelik yanlış bilgi ve paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle ilgili şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

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Ticaret Bakanlığı olarak, dezenformasyon ve provokatif paylaşımlarla halkımızı tahrik eden yalan paylaşımlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.