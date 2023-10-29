Cumhuriyet'in 100. yılına özel geçit töreni! İstanbullular tarihi anlara şahitlik etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçit töreni düzenlendi. SOLOTÜRK gösteri uçakları da İstanbul Boğazı semalarında nefes kesen bir gösteri gerçekleştirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik ediyor. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapılacak..

TAKIM LİDERİNDEN TÜYLERİ DİKENİ DİKEN EDEN KONUŞMA

Türk Yıldızları'nın Cumhuriyeti'n 100. yılına özel İstanbul semalarında gerçekleştirdiği gösteri ise büyük beğeni topladı. Pilotların takım lideri konuşma yaparak Cumhuriyet'i kutladı.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Takım lideri pilot, yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet'i biz kurduk onu yaşatacak olan sizlersiniz" sözüne ithafen bayrağımızı ait olduğu yere işlemeye her arenada dalgalandırmaya ve Cumhuriyet'imizi korumaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.

Haberin Devamı

CNN TÜRK CANLI YAYININDA TARİHİ ANLAR

Türk ordusunun şanlı pilotları Cumhuriyet'in 100. yılında gökyüzünde tarih yazarken bu tarihi anlar da CNN TÜRK canlı yayınında ekranlara geldi.





ERDOĞAN: ŞANLA, ŞEREFLE, SEVİNÇLE

Vahdettin Köşkü'nden tarihi anlara tanıklık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Şanla, şerefle, sevinçle... Türkiye Yüzyılı" notunu düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk Yıldızlarının gösterisinden ve askeri gemilerin geçişinden fotoğraflar paylaştı.

VATANDAŞLAR İSTANBUL BOĞAZI'NA AKIN ETTİ

Türk Yıldızları'nın tarihi gösterisini izlemek isteyen on binlerce vatandaş, İstanbul Boğazı'na akın etti.Hem Anadolu Yakası'ndaki hem Avrupa Yakası'ndaki vatandaşlar, nefes kesen anları ölümsüzleştirmek için cep telefonları ile video ve fotoğraf kaydı yaptı.