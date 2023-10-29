GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhuriyet'in 100. yılına özel geçit töreni! İstanbullular tarihi anlara şahitlik etti
ABONE OL

Cumhuriyet'in 100. yılına özel geçit töreni! İstanbullular tarihi anlara şahitlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri’ne katıldı. Türk Yıldızları'nın İstanbul semalarında gerçekleştirdiği gösteri büyük beğeni topladı. O anlar ise CNN TÜRK canlı yayınında ekranlara geldi.

29.10.2023 - 17:10 |
ABONE OL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçit töreni düzenlendi. SOLOTÜRK gösteri uçakları da İstanbul Boğazı semalarında nefes kesen bir gösteri gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 100. yılına özel geçit töreni İstanbullular tarihi anlara şahitlik etti

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik ediyor. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapılacak..

Cumhuriyet'in 100. yılı 81 ilde büyük coşku ile kutlanıyor! Vatandaşlar sokaklara döküldü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhuriyet'in 100. yılı 81 ilde büyük coşku ile kutlanıyor! Vatandaşlar sokaklara döküldüHaberin Tüm Görselleri

TAKIM LİDERİNDEN TÜYLERİ DİKENİ DİKEN EDEN KONUŞMA

Türk Yıldızları'nın Cumhuriyeti'n 100. yılına özel İstanbul semalarında gerçekleştirdiği gösteri ise büyük beğeni topladı. Pilotların takım lideri konuşma yaparak Cumhuriyet'i kutladı.

Cumhuriyetin 100. yılına özel geçit töreni İstanbullular tarihi anlara şahitlik etti

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Takım lideri pilot, yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet'i biz kurduk onu yaşatacak olan sizlersiniz" sözüne ithafen bayrağımızı ait olduğu yere işlemeye her arenada dalgalandırmaya ve Cumhuriyet'imizi korumaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.

Haberin Devamı

CNN TÜRK CANLI YAYININDA TARİHİ ANLAR

Türk ordusunun şanlı pilotları Cumhuriyet'in 100. yılında gökyüzünde tarih yazarken bu tarihi anlar da CNN TÜRK canlı yayınında ekranlara geldi.

Anıtkabir'de 100'üncü yıl coşkusu! 7'den 70'e vatandaşlar akın etti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAnıtkabir'de 100'üncü yıl coşkusu! 7'den 70'e vatandaşlar akın etti Haberin Tüm Görselleri

Cumhuriyetin 100. yılına özel geçit töreni İstanbullular tarihi anlara şahitlik etti

ERDOĞAN: ŞANLA, ŞEREFLE, SEVİNÇLE

Vahdettin Köşkü'nden tarihi anlara tanıklık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Şanla, şerefle, sevinçle... Türkiye Yüzyılı" notunu düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk Yıldızlarının gösterisinden ve askeri gemilerin geçişinden fotoğraflar paylaştı.

VATANDAŞLAR İSTANBUL BOĞAZI'NA AKIN ETTİ

Türk Yıldızları'nın tarihi gösterisini izlemek isteyen on binlerce vatandaş, İstanbul Boğazı'na akın etti.Hem Anadolu Yakası'ndaki hem Avrupa Yakası'ndaki vatandaşlar, nefes kesen anları ölümsüzleştirmek için cep telefonları ile video ve fotoğraf kaydı yaptı.

 

 

 

GÜNCEL HABERLER

ABD'den Türkiye'ye 100. yıl mesajı: Küresel aktör haline geldi

ABD'den Türkiye'ye 100. yıl mesajı: Küresel aktör haline geldi

Selçuk Bayraktar 2025 yılını işaret etti: Bayraktar TB3 ve Kızılelma devrim yapacak

Selçuk Bayraktar 2025 yılını işaret etti: Bayraktar TB3 ve Kızılelma devrim yapacak

Cumhuriyet'in 100. yılına özel geçit töreni! İstanbullular tarihi anlara şahitlik etti

Cumhuriyet'in 100. yılına özel geçit töreni! İstanbullular tarihi anlara şahitlik etti