Cumhuriyet nasıl ilan edildi? Meclis'te "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri yankılandı

Türk milleti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurtuluş çareleri arıyordu. Mustafa Kemal'in Samsun'a attığı ilk adım, bu kurtuluşun yolunu açtı. Önce kongreler dönemi başladı. Ardından Meclis açıldı. Arka arkaya kazanılan zaferler Cumhuriyet'e doğru atılan adımlardı. Cephenin hep en önünde Atatürk vardı.

Atatürk, Cumhuriyet fikrini Harp Okulu'ndaki öğrencilik yıllarında geliştirdi. Okudu, araştırdı. Mustafa Kemal, 1907'de Makedonya'da 3'üncü ordudayken Cumhuriyet fikrini daha da ilerletti. O tarihlerde bunu telaffuz etmek bile cesaret işiydi. Türk milletine güveni onu ideallerine ulaştırdı.

Meclis'te "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri yankılandı

Türk devletinin bağımsızlığı Lozan Anlaşmasıyla uluslararası arenada kabul edildi. Ama hükümet sistemiyle ilgili tartışmalar devam ediyordu. Mevcut sistem yürümüyor, hükümetin işleyişi zorlaşıyordu. Atatürk, çözümün Cumhuriyette olduğunu görüyordu.

Zaman içinde atılacak tüm adımlar tamamlandı. Geriye sadece Cumhuriyetin ilan edilmesi kalmıştı. 29 Ekim 1923'te Meclis toplandı, anayasa değişikliği tartışılmaya başlandı. Akşam saatlerinde de değişiklik kabul edildi. O gün burası “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri yankılanıyordu. Atılan 101 pare top atışı Cumhuriyet'in ilanını dünyaya duyurdu.

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Atatürk, Cumhuriyet'in ilk cumhurbaşkanı oldu

Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuriyetin ilanı ile millet yönetimde söz sahibi oldu.