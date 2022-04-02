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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) ilk kez kadın müdür göreve getirildi. Seçimle CSO müdürü olan flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, "1957'de CSO’nun kuruluşu hakkında 6940 sayılı yasa ve yönetmelik yürürlüğe girdiğinden beri her yıl martta seçimler yapılıyor. Bu kadar uzun sürede bir kadın müdürün olmaması ilginç. CSO’ya kadın eli değdi, diyebiliriz ama o kadın eli her zaman da var" dedi.

02.04.2022 - 16:01 | | DHA
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müdürü

1826 yılında kurulan, geçmişi cumhuriyet öncesine dayanan, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen konserlerle Türkiye'nin en değerli sanat kurumlarından olan CSO'da, 6940 sayılı yasa ve yönetmelik gereği her yıl yapılan yönetim kurulu seçimi, bu sene 2 Mart'ta gerçekleştirildi. Çoğu kadın sanatçılardan oluşan 5 kişilik yeni yönetim kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın seçim sonuçlarını onaylaması üzerine 29 Mart'ta göreve başladı. Seçim sonucunda CSO tarihinde ilk kez kadın müdür görev aldı. Flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, 1 yıl boyunca CSO müdürü olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının ilk kadın müdürü

'5 KİŞİLİK YÖNETİM KURULUNDAN 3’Ü KADIN'

CSO tarihinin ilk kadın müdürü olan Sibel Ayhan Bayer, sanat hayatının 9 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Flüt Bölümü'nde başladığını söyledi. Bayer, "1957 yılında CSO'nun kuruluşu hakkında 6940 sayılı yasa ve yönetmelik yürürlüğe girdiğinden beri her yıl mart ayında seçimler yapılıyor. Her yıl müdür, müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri değişiyor. Bu kadar uzun sürede bir kadın müdürün olmaması ilginç ama diğer orkestralarda oldukça başarılı kadın sanatçılarımız müdürlük görevlerini yaptılar. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nda 2 yıl müdürlük görevini üstlenmiştim. 'Kadın müdür' kısmının bile ifadede ayrımcılık olduğunu düşünüyorum; ama keşke daha önce de olsaymış, diyorum. 5 kişilik yönetim kurulundan 3’ü kadın. CSO’ya bir kadın eli değdi, diyebiliriz ama o kadın eli her zaman da var. Orkestramızda oldukça fazla kadın sanatçımız var. Kadınların idari konularda da oldukça yetenekli olduğunu düşünüyorum. Yapı itibarıyla kadınların organize yetenekleri de çok gelişmiş oluyor. Daha hızlı hareket ediyoruz. Bu hızımızı yaptığımız işlere yansıtırsak projelerimize daha fazla hızlılık kazandırabiliriz" diye konuştu.

KIZI DA KONSERVATUVARLI

Kızının da Ankara Devlet Konservatuvarı Flüt Bölümü'nde olduğunu söyleyen Bayer, "Dinleyicilerimiz çocuklarını bu tarz kültür sanat etkinliklerine yönlendirebilirse çocuklarındaki eğilimi görebileceklerdir. İpek, evde ve konserlerde beni dinlediği için kendi kararıyla konservatuvara gitmeye karar verdi. Anne-baba olarak bizlerin yönlendirmesi değil de kendi isteğiyle ve yeteneğiyle onun üzerinde çalışarak geçmiş oldu. Bu nedenle çocuk dinleyicilerimizi de salonlarda görmek istiyoruz. Provalarımız pazartesi günleri hafta başında başlıyor. Biz 5 gün boyunca her gün o haftanın eserlerini çalışıyoruz. Cuma sabahları da genel provamızı yapıyoruz. Genel prova biraz konser niteliği taşıdığı için onlar da burada gündüz bir konser dinlemiş oluyorlar. Cuma akşamları da konserimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

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