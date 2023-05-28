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Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu! Liderlerin memleketlerinde kime, kaç oy çıktı?

Türkiye'de ilk kez yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Peki liderlerin memleketlerinden kime, kaç oy çıktı? İşte dikkat çeken oranlar...

28.05.2023 - 19:08 |
Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu! Liderlerin memleketlerinde kime, kaç oy çıktı?

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

LİDERLERİN MEMLEKETLERİNDEN KİME, KAÇ OY ÇIKTI?

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketlerinde de seçim sonuçları belli oldu. Peki Devlet Bahçeli, Sinan Oğan, Muharrem İnce ve Meral Akşener'in memleketlerinde kime kaç oy çıktı? İşte sonuçlar...

 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu Liderlerin memleketlerinde kime, kaç oy çıktı

RİZE
Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'deki seçim sonuçları için tıklayınız

 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu Liderlerin memleketlerinde kime, kaç oy çıktı

TUNCELİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'deki seçim sonuçları için tıklayınız

 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu Liderlerin memleketlerinde kime, kaç oy çıktı

IĞDIR
Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'daki seçim sonuçları için tıklayınız

 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu Liderlerin memleketlerinde kime, kaç oy çıktı

YALOVA
Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'daki seçim sonuçları için tıklayınız

 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu Liderlerin memleketlerinde kime, kaç oy çıktı

OSMANİYE
Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deki sonuçlar için tıklayınız

 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu Liderlerin memleketlerinde kime, kaç oy çıktı

KOCAELİ
Meral Akşener'in memleketi Kocaeli'deki seçim sonuçları içi tıklayınız

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu Liderlerin memleketlerinde kime, kaç oy çıktı

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