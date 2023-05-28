Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu! Liderlerin memleketlerinde kime, kaç oy çıktı?
Türkiye'de ilk kez yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Peki liderlerin memleketlerinden kime, kaç oy çıktı? İşte dikkat çeken oranlar...
Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
LİDERLERİN MEMLEKETLERİNDEN KİME, KAÇ OY ÇIKTI?
Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketlerinde de seçim sonuçları belli oldu. Peki Devlet Bahçeli, Sinan Oğan, Muharrem İnce ve Meral Akşener'in memleketlerinde kime kaç oy çıktı? İşte sonuçlar...
RİZE
Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'deki seçim sonuçları için tıklayınız
TUNCELİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'deki seçim sonuçları için tıklayınız
IĞDIR
Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'daki seçim sonuçları için tıklayınız
YALOVA
Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'daki seçim sonuçları için tıklayınız
OSMANİYE
Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deki sonuçlar için tıklayınız
KOCAELİ
Meral Akşener'in memleketi Kocaeli'deki seçim sonuçları içi tıklayınız