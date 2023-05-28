Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu! Liderlerin memleketlerinde kime, kaç oy çıktı?

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

LİDERLERİN MEMLEKETLERİNDEN KİME, KAÇ OY ÇIKTI?

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketlerinde de seçim sonuçları belli oldu. Peki Devlet Bahçeli, Sinan Oğan, Muharrem İnce ve Meral Akşener'in memleketlerinde kime kaç oy çıktı? İşte sonuçlar...

RİZE

Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'deki seçim sonuçları için tıklayınız

TUNCELİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'deki seçim sonuçları için tıklayınız

IĞDIR

Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'daki seçim sonuçları için tıklayınız

YALOVA

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'daki seçim sonuçları için tıklayınız

OSMANİYE

Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deki sonuçlar için tıklayınız





KOCAELİ

Meral Akşener'in memleketi Kocaeli'deki seçim sonuçları içi tıklayınız



