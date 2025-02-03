Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken bölgede atılan son adımlar ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

"Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu'daki otel yangını, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze de ele alınacak başlıklar arasında olacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE SURİYE İLE İLİŞKİLER KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

Başlıklar arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son terör operasyonları yer alacak. Yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin Suriye'den arındırılması ile bölgenin yeniden inşası konusunda atılacak adımlar değerlendirilecek.

HAMAS - İSRAİL SAVAŞI

Kabine'nin bir diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor. Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek de kabinede ele alınacak konular arasında. Gazze'ye yapılacak yardımlar da yine Kabine'nin gündeminde yer alacak.

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EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Öte yandan enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar da değerlendirilecek.