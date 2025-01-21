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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

21.01.2025 - 16:55 | | DHA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca, Suriye başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler, Bolu'daki otel yangını, Donald Trump'ın ABD'de 47'nci başkan olarak seçilmesi ve terörle mücadele çalışmalarının gündeme alınacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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