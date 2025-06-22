Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Dünya Müzik Günü’nde AKM'de sahne aldı

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve büyük beğeni toplayan ilk konserinin ardından ikinci konserini 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde İstanbul’da verdi.

Çocuklar yöresel ezgileri senfoniyle buluşturdu

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Şef Prof. Burak Tüzün yönetiminde titizlikle hazırlanan çok renkli repertuvarını İstanbullu sanatseverler için seslendirerek büyük beğeni topladı. Konsere sürpriz konuk olarak iki sevilen sanatçı Burak Kut ve Aydilge katılarak, çocukların performansına renk kattılar. Kilis’ten Rize’ye, Çanakkale’den Trabzon’a Türkiye’nin dört bir yanından yöresel ezgileri senfonik düzenlemeyle seslendiren topluluk özellikle Atabarı, Dağlar Gibi Dalgaları, Gökte Yıldız Ay Misun, Bağa Gel Bostana Gel gibi sevilen ezgilerle izleyiciyi coşturdu.

Dünya Müzik Günü’nde Gazze unutulmadı Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Batı Müziği ve Popüler Müzik türlerini kapsayan 16 eserden oluşan repertuvar dinleyenlere müzik şöleni sundu. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası be Korosu, Dünya Müzik Günü çerçevesinde verdiği konserde dünyanın kanayan yarası Gazzeli çocukları da özel bir bölümle andı. Solist Ada Günay’ın seslendirdiği “Gazze’ye Ağıt” performansı ise katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

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Özgün bir model

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle ve Türk Telekom’un ana desteğiyle, dünyada daha önce görülmemiş özgün bir modelle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Milli müzik mirasımızı geleceğe taşımayı ve geleceğin sanatçılarına ilham olmayı hedefliyor.

2024 yılında çalışmalarına başlanan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kuruldu.

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8-13 yaş grubunu kapsayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımızı ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orkestra ve koro olarak iki gruba ayırıp, orkestra içinde de enstrüman bazında oluşturulan Keman, Bağlama, Ud, Klarinet, Kemençe, Kanun, Ney, Ritim, Yan Flüt, Piyano, Gitar, Çello, Kontrbas sınıfları ile 2024 Kasım ayında eğitimlerine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Liseleri’nden toplam 50 koordinatör, eğitmen, ve pedagogun görev yaptığı projede, öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde her hafta sonu iki tam gün Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Popüler Müzik türlerinde eğitim alıyorlar