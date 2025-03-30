Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine ülkemiz ulaşacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

“Bayramın birliğimize, kardeşliğimize katkılar sunmasını diliyorum. Milli birliğimizi beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Dünyada barışa vesile olmasını diliyorum. Tabi ülkemiz huzur içinde bayramı karşılarken kalbimiz buruk yine. Gazze’de yaşanan insanlık dışı hadiseler, bu şartlarda bayramı karşılıyor olmaları hepimizi derinden üzüyor. Onlar için dua ediyoruz. Tüm gönlümüzle dualarımızı iletiyoruz. Bayramın Gazze’nin huzura kavuşmasına vesile olmasını diliyoruz. Her zaman Filistin davasının yanında olduk.

Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Filistin kurtuluncaya kadar çabamızı devam ettireceğiz.

‘SURİYELİLERİN DE BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUZ’

Suriye ilk defa diktatörlükten sonra farklı bir bayrama uyandı. Bizim Suriyelilerin de bayramını tebrik ediyoruz. Bir an önce istikrarının güçlenmesini, yeniden imar edilmesini ve insanların bir daha geçmişteki zulümle karşılaşmamasını temenni ediyoruz.

Bayram gününde şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu güzel zamanları herkesin huzurlu bir şekilde geçirmesini diliyorum.

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‘ÜLKEMİZİ KUTUPLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN HER TÜRLÜ GAYRETİN KARŞISINDA OLACAĞIZ’

Şunu da ifade etmek istiyorum. Ülkemizi karıştırmaya çalışan, insanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağımızı, hangi görüşten olursak olalım, hangi bölgeden etkin kimlikten olursak olalım şunu unutmamamız lazım. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız tarihimiz bir olduğu gibi geleceğimiz de bir. Dünyanın zorlu bir döneminden geçiyoruz, savaşlar, ekonomik şartlar bütün bu şartlar içinde milli birliğimizi kardeşliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor.

‘İNŞALLAH TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ÜLKEMİZ ULAŞACAKTIR

Terörsüz Türkiye hedefinin çok değerli olduğunu vurgulamak istiyorum. Terörün olmadığı, demokrasinin güçlü bir şekilde devam ettiği Türkiye hepimizin geleceği adına son derece kıymetli. İnşallah terörsüz Türkiye hedefine ülkemiz ulaşacaktır, buna yürekten inanıyoruz.

Türkiye birliğini pekiştirdikçe, gücünü artırdıkça dünyadaki tüm mazlumlara daha fazla sahip çıkacaktır. Tekrar tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum.”