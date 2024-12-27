Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir dağılımı eşitsizliği azalıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelir dağılımı istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalkınma kavramı, ekonomik büyümeden daha geniş bir anlama sahiptir. Büyümenin yanı sıra sosyal refahı artırmak, çevreyi korumak ve her alanda katılımcılığı güçlendirmek esastır. Pandemi sonrası sosyal alanda yaşanan olumsuzluklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hissedilmiştir. BM sürdürülebilir kalkınma göstergeleri bu süreçte geriye giderken, birçok ülkede sosyal politikalar olumsuz etkilenmiştir. Tüm plan ve programlarımızda bir yandan istikrar içinde büyüme ve istihdam artışı sağlarken, diğer yandan büyümenin sosyal etkilerini gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'P80/P20 ORANI 0,2 AZALDI'

Makro, sektörel ve mikro müdahale politikaları ile sosyal alanda iyileştirme politikalarını sürdürdüklerini kaydeden Yılmaz, "Bu kapsamda gelir referans yılı 2023 olan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2024 yılı sonuçları da bu alanda belirli bir mesafe aldığımızı göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre 2023 yılında en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,6 puan azalarak yüzde 48,1 olurken en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,2 puan artarak yüzde 6,3 olmuştur. Gelir eşitsizliğindeki gelişmeleri takip etmek açısından kullanılan toplumun en yüksek gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği paya oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak 7,7'ye gerilemiştir. Ayrıca, Gini katsayısı da bir önceki yıla göre 0,007 puan azalış ile 0,413 olarak tahmin edilmiştir. Tüm bu göstergeler gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaldığına işaret etmektedir" açıklamasında bulundu.

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'ASGARİ ÜCRETİ VERGİ DIŞI TUTMAKTAYIZ'

Yılmaz, 2025 yılı bütçesince toplumun tüm kesimlerini gözeten ve koruyan vatandaş odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, devamında şu ifadeleri kullandı:

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"Sosyal yardım bütçemizin büyüklüğünü, 2025 yılında 651 milyar liraya çıkararak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için 2025 yılı bütçesinde 472 milyar lira kaynak ayırdık. 2022 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücreti vergi dışı tutmaktayız. Bu kapsamda 810 milyar lirası gelir vergisi, 43 milyar lira damga vergisi olmak üzere toplam 853 milyar lira vergi istisnası öngörüyoruz. Doğal gaz ve elektrik sübvansiyon destekleri ve asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da dikkate aldığımızda sosyal harcamalara ayırdığımız kaynaklar 1 trilyon 976 milyar liraya ulaşmaktadır. Eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal destekler başta olmak üzere, kapsamlı politikalar ile beşeri sermayemizi ve sosyal bünyemizi güçlendirmeye, gelir dağılımını iyileştirmeye devam edeceğiz. Kararlı bir şekilde mücadele ettiğimiz enflasyonda yaşanan düşüşler, gelir dağılımına da olumlu katkılar sağlayacaktır."

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