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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile İçişleri Bakanı Soylu yaralıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaralananları Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ederek durumları hakkında bildi aldı.

13.11.2022 - 23:34 | | İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile İçişleri Bakanı Soylu yaralıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada yaralandıktan sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Oktay ve Soylu yaralıların durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alarak açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.

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