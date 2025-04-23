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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var

23.04.2025 - 17:16Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstanbul'a ve hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Özel Oturumu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Kurumlarımız zaten açıklama yapıyorlar. İstanbul'a ve hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var. Şu ana kadar ihbar edilmiş bir şey yok. Farklı kaynaklar yerine resmi kurumlarımızı takip etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

 

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