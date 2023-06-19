Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: KKTC için gayretlerimizi hızlandıracağız

Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Polis arkadaşımız Namık Özkan Trafik kazası yaşadı. Bilinci açık durumu iyi. Geçmiş olsun diyorum.

Görevi üstlenmemin ardından ilk yurt dışı ziyaretimi KKTC'ye yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Geçmişteki bu birikimle geleceğe hep beraber yürüyeceğiz. Siyasetten önce bürokratken de adaya gelmiştim.

"KKTC'Yİ İMAR VE İHYA ETMEK ÜZERE GAYRETLERİMİZİ HIZLANDIRACAĞIZ"

KKTC'deki insanlarımıza sayın cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum. Sayın Tatar ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs Türki için yapılacak her bir çalışmanın bizde apayrı yeri var. Geçmişten bu yana sürdürülebilir bir yapıya kavuştu. Kıbrıs Türkü'nün derdi ile dertleneceğiz. İlk kabine toplantımızda Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine toplantısında sayın cumhurbaşkanımızın ilk imzaladığı belge KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğine ilişkin belge olmuştur. KKTC'yi imar ve ihya etmek üzere gayretlerimizi hızlandıracağız. Yeni havalimanına ziyaret gerçekleştirdik.

"DENİZİ GEÇTİK, DEREDE BOĞULMAYACAĞIZ"

İlk incelemelerimizi Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirdik. Ülkemizin destekleri ile yapılan terminal binasının açılması için KKTC makamları ile yakından takip edeceğiz. Denizi geçtik, derede boğulmayacağız. Burayı hızla tamamlayıp 20 Temmuz'da cumhurbaşkanımızın havalimanına inmesi için tüm tedbirleri alacağız.

KKTC karayolları maser planı kapsamında Lefkoşe kuzey çevre projesine saha ziyareti gerçekleştireceğiz. 2 ülke genel sağlık projesi, denizin altından kablo ile elektrik gibi projeleri ilgili bakanları görüşmesinde ele alacağız. Bu projeler Kıbrıs Türkü'nün refahı içindir. Kıbrıs türkü ambargoları yıkacaktır. 50 yıldır bu ambargolarla karşı karşıyadır. Sabırla bu süreleri hep birlikte atlatacağız. Kıbrıs Türk halkı egemen bir millet olarak uluslararası sahada hak ettiği yeri alacaktır. Türk devletleri topluluğuna gözlemci ülke olarak katılması önemli bir adım olmuştur. Çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Tüm kurumlarımımızla desteklemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinden buraya akrabalarının yanına gelen vatandaşımıza kapılarını açan Kıbrıs Türklerine teşekkür ediyorum. Adıyaman'da vefat eden Kıbrıs türkü voleybol kabilesine Allah'tan rahmet diliyorum.

"HALKIMIZIN REFAH DÜZEYİ İÇİN EKONOMİK YAPIYI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Ersin Tatar'ın açıklamaları ise şu şekilde;

Tecrübeleriniz KKTC'nin gelişmesi için fevkalade önemli. Mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşüm bütün dünyaya örnek oldu. Pandemi, deprem yaşadık. bu acıyı birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. KKTC'nin zeminin güçlendirmek için çalışmalarımıza aynı anlayışla devam ediyoruz. Yıllardır federasyon konuşuldu, bu konularda Kıbrıs Türk halkı iyi niyet ortaya koydu. Bu yeni siyaseti sürdürürken Kıbrıs'ta ekonomik olarak da bir takım beklentilerin yerine getirilmesi lazım. Geçmişe baktığımızda büyük başarılarımız da var. Bir su projesi örneğin. Evlerde ve konutlarda bu suyu kullanabiliyoruz. Tarım alanında kullanılması için projeler devam etmekte. Ekonomik alanda projeler için elektriğe ihtiyaç var. Uzmanlar, bunu önermekte. Sayın Erdoğan da desteğini iletmiştir. İnşallah yakın gelecekte bu anlamda adımlar atıldığını göreceğiz. Tarım, ulaşım ve bilişim gelişmesi ile adayı korumak lazım. Kablo ile elektrik gelişmeyi sağlayacak projedir. Deniz altından kablo ile elektrik projesi 3-4 sene içinde tamamlanacak. Maraş'ın açılımı büyük bir beklenti idi. 40 yıl sonra bunu gerçekleştirdik. Ziyaret sayısı 1 milyonu geçti. Yollarımız tamamlandı. Daha iyi noktaya geldiğini görüyoruz.

Evlatlarımızın bulunduğu bina ile ilgili tüm soruşturmalar titizlikle yürütülüyor. Mahkemelerin vereceği karar ne ise mutlaka hayata geçirilecek. Şampiyon melekleri kalplerde yaşatacağız. Kıbrıs meselesi yanı sıra Doğu Akdeniz'deki durumu de ele aldık görüşmemizde. Adil kalıcı ve çözdürülebilir bir çözüme kavuşturulması önceliklerimizdendir. Bir kez daha teyit ettik. Bölgesel istikrar ve refaha da katkı sağlayacaktır. Kıbrıs Türklerinin haklarını hedef olarak belirledik. Avrupa Birliği'nin temel prensibi vardır. İhtilaflı ülkeleri kabul etmez. Kendi prensibini çiğnemiştir. Adaletsiz şekilde destekler sunmakta. Hakkaniyetli duruşa davet ediyorum. İki devletli çözüm modeline devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de ülkemiz hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya kararlıdır.