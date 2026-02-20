Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile iftar sohbeti
Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferi “Bir Ramazan Akşamı” ile Kanal D ekranlarında yaşanıyor. Ramazan boyunca her gün iftar saatinde canlı yayınlanacak olan programa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii avlusu ev sahipliği yapıyor. Serdar Er’in sunduğu yayının bugünkü konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olacak. Programda, ramazanın manevi ve toplumsal yönünün yanı sıra “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri konuşulacak. Yılmaz, Ankaralıları bu etkinliklere davet edecek.
ÇOK ÖZEL KONUKLAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii avlusunda kurulan cam stüdyodan gerçekleştirilen “Bir Ramazan Akşamı” yayınlarında, ramazanın ruhunu ve İslam’ın faziletlerini yansıtan sohbetlere yer verilecek. Programa ramazan süresince kültür-sanat dünyasından ünlü isimler, akademisyenler, STK temsilcileri ve Türkiye’de ikamet eden mühtediler katılacak.
KÜLLİYE’DE RAMAZAN
Geçmişin ramazan hatıralarını bugüne taşıyacak programda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ramazan boyunca her gün düzenlenecek “Külliye’de Ramazan Etkinlikleri” de yer alacak. Türkiye’deki tarihi camilerden canlı bağlantılar yapılarak ramazan atmosferi izleyiciye aktarılacak.
“Bir Ramazan Akşamı”, bugün saat 18.00’de canlı yayınla Kanal D’de olacak.