GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile iftar sohbeti
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile iftar sohbeti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile iftar sohbeti

20.02.2026 - 13:08Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile iftar sohbeti

Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferi “Bir Ramazan Akşamı” ile Kanal D ekranlarında yaşanıyor. Ramazan boyunca her gün iftar saatinde canlı yayınlanacak olan programa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii avlusu ev sahipliği yapıyor. Serdar Er’in sunduğu yayının bugünkü konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olacak. Programda, ramazanın manevi ve toplumsal yönünün yanı sıra “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri konuşulacak. Yılmaz, Ankaralıları bu etkinliklere davet edecek.

ÇOK ÖZEL KONUKLAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii avlusunda kurulan cam stüdyodan gerçekleştirilen “Bir Ramazan Akşamı” yayınlarında, ramazanın ruhunu ve İslam’ın faziletlerini yansıtan sohbetlere yer verilecek. Programa ramazan süresince kültür-sanat dünyasından ünlü isimler, akademisyenler, STK temsilcileri ve Türkiye’de ikamet eden mühtediler katılacak.

KÜLLİYE’DE RAMAZAN

Geçmişin ramazan hatıralarını bugüne taşıyacak programda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ramazan boyunca her gün düzenlenecek “Külliye’de Ramazan Etkinlikleri” de yer alacak. Türkiye’deki tarihi camilerden canlı bağlantılar yapılarak ramazan atmosferi izleyiciye aktarılacak. 

Bir Ramazan Akşamı”, bugün saat 18.00’de canlı yayınla Kanal D’de olacak.

 

 

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta yıllardır süren gelenek: Günlük 3 bin aileye sıcak iftar veriliyor
#Gündem

Kahramanmaraş'ta yıllardır süren gelenek: Günlük 3 bin aileye sıcak iftar veriliyor

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI TAM LİSTE || 20 Şubat 2026 TOKİ Adana sonuçları... İşte asil ve yedek listeler...
#Gündem

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI TAM LİSTE || 20 Şubat 2026 TOKİ Adana sonuçları... İşte asil ve yedek listeler...

AKM’de senfonik bir gece! Eldar Mansurov rüzgarı esecek
#Gündem

AKM’de senfonik bir gece! Eldar Mansurov rüzgarı esecek