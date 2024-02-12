Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı kaçta bitecek, kaç saat sürüyor, Cumhurbaşkanı açıklama yaptı mı?

Kabine Toplantısı ne zaman bitecek, Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı bitti mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında saat 15:20 sıralarında Beştepe’de toplandı. Geçtiğimiz toplantıda SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise gözler yeni öğretmen atamaları için Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Peki, Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı bitti mi?

CUMHURBAŞKANI KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında saat 15:20 sıralarında Beştepe’de toplandı.

Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabine’nin gündem başlıkları arasında;

GAZZE’YE İSRAİL SALDIRISI: Kabine toplantısının gündeminde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER: Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirler değerlendirilecek.

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TERÖRLE MÜCADELE: Yurtiçinde ve Irak ile Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ile bölgedeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine’de özellikle son zamanlarda yaşanan terör saldırıları detaylı olarak ele alınacak.