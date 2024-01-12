CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶ÄŸle saatlerinde ÃœskÃ¼dar KÄ±sÄ±klÄ±'da bulunan konutundan Ã§Ä±karak, cuma namazÄ± iÃ§in Hz. Ali Camii'ne geÃ§ti. Burada cuma namazÄ±nÄ± kÄ±lan ErdoÄŸan, cami Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Cuma namazÄ± sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, Ä°stanbul Valisi Davut GÃ¼l, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum ve AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Osman Nuri Kabaktepe de eÅŸlik etti.Â

PAZAR GÃœNÃœ KALAN Ä°LLERÄ°N AÃ‡IKLAMASINI YAPACAÄžIZ

Yerel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GeÃ§tiÄŸimiz Pazar Ä°stanbul merkezli olarak bazÄ± bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerle illerin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± yaptÄ±k. Bu hafta da bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Pazar gÃ¼nÃ¼ Ankara merkezli olarak bÃ¼yÃ¼kÅŸehirler ve kalan illerin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Åžu anda Ã¶n aÃ§Ä±klamalarÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z yapÄ±yor ve pazara yetiÅŸtirmeye gayret ediyoruz. Pazar gÃ¼nÃ¼ inÅŸallah Ankara merkezli olarak bÃ¼yÃ¼k ihtimalle ATO Kongre salonunda bu toplantÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±p yine bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerle kalan illerimizin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±, yapacaÄŸÄ±z. BugÃ¼n, yine il merkezimizde Ä°stanbulumuz ve Ã§evre illerle ilgili bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± bugÃ¼n, yarÄ±n devam ettireceÄŸiz" dedi.Â

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ErdoÄŸan, 15 Ocak'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan kalan illerin aday tanÄ±tÄ±mlarÄ±nÄ±n Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Â SeÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda ilk olarak hangi ili ziyaret edeceÄŸiyle ilgili ErdoÄŸan, henÃ¼z planlamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CUMHUR Ä°TTÄ°FAKI KARÅžI YAKADA OLANLARA HÃœSRANI YAÅžATACAKTIR

Ankara'da gerÃ§ekleÅŸen MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Cumhur Ä°ttifakÄ± olarak baÅŸÄ±ndan itibaren gayet samimi bir havada Cumhur Ä°ttifakÄ± olarak neler yapabiliriz, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda geldikleri nokta nedir, bunlarÄ±n deÄŸerlendirmesini yapÄ±yoruz. Yine Devlet Bey'le bu minval Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± yaptÄ±k. Malum Manisa ve Mersin'de bÃ¼yÃ¼kÅŸehir olarak MilliyetÃ§i Hareket Partisi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor onlar da bu Ã§alÄ±ÅŸmalarda gayet gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde gerek bÃ¼yÃ¼kÅŸehir adayÄ± noktasÄ±nda, gerek ilÃ§eler Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± birlikte arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla yÃ¼rÃ¼tÃ¼yorlar. DiÄŸer bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde de bizimle aynÄ± kararlÄ±lÄ±kta Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Ã‡ok Ã§ok emin adÄ±mlarla inanÄ±yoruz ki bu seÃ§imlerde Cumhur Ä°ttifakÄ± karÅŸÄ± yakada olanlara beklemediÄŸi bir hÃ¼sranÄ± yaÅŸatacaktÄ±r. Bu konuda teÅŸkilatlarÄ±mÄ±z Ã§ok Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ el ele vererek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor olacak" dediÂ

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ORANTILI BÄ°R EYLEM SÃ–Z KONUSU DEÄžÄ°L, HEPSÄ° ORANTISIZ GÃœÃ‡ KULLANIMIDIR

Ä°ngiltere ve Amerika'nÄ±n Yemen'e yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "OrantÄ±lÄ± bir eylem sÃ¶z konusu deÄŸil. Bu yapÄ±lanlarÄ±n hepsi de orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±dÄ±r. Bu orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ±nÄ± ÅŸu anda Amerika aynÄ± ÅŸekilde Ä°srail Filistin'de de yapmakta. Ä°ran, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda kendini nasÄ±l korur ona bakmakta. Ä°ngiltere zaten Amerika'yla beraber bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde adÄ±mÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸtÄ±r, atmaya devam ediyor. Åžu anda KÄ±zÄ±ldeniz'i bunlar adeta kan gÃ¶lÃ¼ne Ã§evirme hevesindeler ve Yemen Husilerle ÅŸu anda bÃ¼tÃ¼n gÃ¼Ã§lerini kullanmak suretiyle, bÃ¶lgede ister Amerika olsun ister Ä°ngiltere olsun onlara karÅŸÄ± gereken cevabÄ± verdiÄŸini ve vereceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade ediyorlar. Åžu anda Ã§ok deÄŸiÅŸik kanallardan deÄŸiÅŸik haberler alÄ±yoruz. Husilerin gerek Amerika'ya karÅŸÄ± gerek Ä°ngiltere'ye karÅŸÄ± Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± savunmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± cevaplar verdiÄŸini farklÄ± kanallardan alÄ±yoruz" dedi.Â

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BÄ°R DEFA, NETANYAHU'NUN ARTIK KAÃ‡ACAK DELÄ°ÄžÄ° YOK

Ä°srail'e aÃ§Ä±lan soykÄ±rÄ±m davasÄ±yla ilgili ErdoÄŸan, "Åžu an itibariyle savunmalarÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±lar. Bizim vermiÅŸ olduÄŸumuz bÃ¼tÃ¼n belgeler ciddi manada Lahey'de iÅŸ gÃ¶rÃ¼yor ve bu belgeleri artÄ±rarak vermeye devam edeceÄŸiz. Ä°nanÄ±yorum ki ÅŸu anda bizim teslim ettiÄŸimiz o belgeler aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak gÃ¶rsel belgeler de sÃ¶z konusu ve bu belgelerle Ä°srail orada mahkum olacaktÄ±r. Bunu bekliyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Lahey Adalet DivanÄ±'nÄ±n adaletine de inanÄ±yoruz. BugÃ¼n itibariyle Ä°srail kendini savunuyor. Savunurken de tabi savunmadan falan bahsediyor, nasÄ±l bir savunmaysa. Ä°srail burada savunma deÄŸil taarruzla bir defa aÃ§Ä±k hava hapishanesi durumunda olan Filistin'e karÅŸÄ± ayÄ±n 7'sinden itibaren bÃ¶lgeyi kan gÃ¶lÃ¼ne Ã§evirdi. 22-23 bin orada sadece Filistinliye Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler, ÅŸehit ettiler. Biz de alabildiÄŸimiz kadarÄ±nÄ± Ã§ocuklardan, kadÄ±nlardan yaÅŸlÄ±lardan alÄ±p ÅŸu anda hastanelerimizde tedavi ettiriyoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zde bunlarÄ±n hepsini gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°srail kimi aldatacak ya? Bir defa, Netanyahu'nun artÄ±k kaÃ§acak deliÄŸi yok, savunacak hiÃ§bir imkanÄ± yok. Ben CumhurbaÅŸkanÄ± Herzog'u bu noktada Ã§ok daha samimi bir havada gÃ¶rÃ¼yordum. Son zamanlarda o da Netanyahu'ya Ã¶zendi, Ã§ok farklÄ± aÃ§Ä±klamalar yapmaya baÅŸladÄ±. Tayyip ErdoÄŸan'a sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±larla ellerine bir ÅŸey geÃ§mez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Tayyip ErdoÄŸan'Ä± sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±yla bitiremezler, Ã§Ã¼nkÃ¼ biz hakikatin peÅŸindeyiz. HakkÄ±n yanÄ±ndayÄ±z, mazlumlarÄ±n yanÄ±ndayÄ±z ama onlar zalimliklerinin gereÄŸini yapÄ±yorlar. Sonucun da ben iyi olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. HiÃ§bir zaman mazlumlar kaybetmedi, hep zalimler kaybetti" diye konuÅŸtu.

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