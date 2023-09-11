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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

11.09.2023 - 10:52 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

Erdoğan mesajında, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. Erdoğan paylaşımında şunları söyledi:

"2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum."

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