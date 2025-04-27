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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı

27.04.2025 - 15:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesindeki Arapça öğretmeni Ahmet Kahraman'ın cenaze törenine katıldı.

Kahraman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Kahraman'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı

Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Kahraman'ın tabutuna omuz verdi.

Cenazeye, Kahraman'ın yakınları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

 

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