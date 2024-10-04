Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bugün dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali için Adana’nın misafiri olduk.

TEKNOFEST 2024’ün Adana’mıza, ülkemize, milletimize, özellikle gözleri parlayan gençlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

2018 yılından bu yana TEKNOFEST’in dalga dalga büyüdüğüne hep beraber şahitlik ediyoruz.

2018’de 14 farklı kategoride toplam 4 bin 333 takım ve 20 bin yarışmacıyla başlamıştık.

Geçen sene İstanbul, Ankara ve İzmir’de 41 farklı kategoride 333 binden fazla takım, 1 milyondan fazla yarışmacı ile 4,5 milyon ziyaretçiye ulaştık.

TEKNOFEST Adana’ya ise 50 farklı kategoride 790 binden fazla takım, 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu.

Ziyaretçi bakımından da yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum.

Bilime, araştırmaya, teknolojiye, keşfetmeye meraklı ülkemizin tüm gençlerini sevgiyle selamlıyorum.

Katıldıkları yarışmalarda ödül alan tüm gençlerimizi, takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Adana ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi’ndeki tüm gençlerimizi, tüm çocuklarımızı Şakirpaşa Havalimanımıza davet ediyorum.

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