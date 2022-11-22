Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Küçük hayatını kaybetti. Küçük, hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi görüyordu.

ERDOĞAN: VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Twitter'dan taziye mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun." dedi.

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bir mesaj geldi. Bakan Koca, "Hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi gören, hayatını eser vermeye ve öğrenci yetiştirmeye adamış olan din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm öğrencilerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.