Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun telefonu
16.04.2025 - 18:00Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Önder'in kızı Ceren Önder ile dün gece ve bugün telefonda görüştü.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini belirtti.