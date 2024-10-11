Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da: 11 anlaşmaya imza attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ikili görüşme, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki senenin ardından tekrar Belgrad'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen hüsnükabul için Vucic'e tekrar teşekkür ettiğini belirtti.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı vesilesiyle ikili ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, gerek birlikte gerek heyetler arası bu istişarelerin geleceğe yönelik önemli gelişmelerin olabileceğinin kendilerine sinyallerini verdiğini söyledi.

Erdoğan, "Münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere sizlerin huzurunda 11 anlaşmaya imzayı attık. Ayrıca Balkanlar, Orta Doğu ve Ukrayna özelinde küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Vucic'in belirttiği gibi Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, her geçen gün gelişen ilişkiler sayesinde, Belgrad Büyükelçiliğine ilave olarak 2021'de Yeni Pazar'da başkonsolosluk, 2022'de Niş'te konsolosluk bürolarını açtıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İkili işbirliğimizin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu sene sonunda Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını şu anda tahmin ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız kimlikle seyahat imkanıyla birlikte karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz üstlendikleri 95 projeyle 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. İnşaat sektöründe 10 bini aşkın işçimiz çalışarak Sırbistan'a katkı sunmaya devam ediyor."

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"BOSNA HERSEK'TE İSTİKRARIN KORUNMASINDA, ÜLKELERİMİZİN KARARLILIĞINI DA TEYİT ETTİK"

Erdoğan, Türk yatırımcılara desteğini hiçbir zaman esirgemeyen iş insanlarının sorunlarıyla bizzat ilgilenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in bu tablonun ortaya çıkmasında büyük bir paya sahip olduğunu söyledi.

Vucic ile ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduklarını belirten Erdoğan, "Balkanlar'ın huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında, ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Vucic ile yaptıkları istişarede, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bir kez daha ifade ettiğini, kalıcı barışa dönük gayretleri sürdürme kararlılığında olduklarını mevkidaşıyla paylaştığını dile getirdi.

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"COĞRAFİ BÜTÜNLÜĞÜ HAİZ BİR FİLİSTİN DEVLETİ'NİN VÜCUT BULMASI ŞARTTIR"

Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dramın da gündemlerinde yer aldığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına 'artık dur' denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor."

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Erdoğan, Vucic'e samimi misafirperverliği için tekrar teşekkür ederek, "Özellikle ikili görüşmemizde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, turizm bunun yanında savunma sanayiine yönelik işbirliği çalışmalarımızı karşılıklı menfaat esasına dayalı olarak sürdürme kararını verdik. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI: BUGÜN TÜRKİYE, DÜNYANIN EN MODERN ÜLKELERİNDEN BİRİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ikili ilişkilerin güçlenmesine daha da katkı sağlayacağını aktardı, Erdoğan ile birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Vucic, iki ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerini de değerlendirdiklerine işaret ederek "Her zaman Erdoğan'dan öğrendiğim çok şey oluyor. Görüşmelerimizin Sırbistan ve Sırp halkına da fayda sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin oldukça iyi olduğuna ve ticaret hacminin son birkaç yılda 7 kat artığına dikkati çeken Vucic, "Erdoğan bizlere 5 milyar avroluk bir hedef koydu. Yılın ilk 8 ayında 2 milyar avroyu aştık. Yani hedefin yarısına geldik. Yılı da yaklaşık 2,6 milyar avroyla kapatacağımız kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Vucic, "Türkiye dostane ilişkiler kurmaya önem verdiğimiz bir ülke. Bu hem siyasi hem ekonomik hem Avrasya düzeyinde önemli, küresel ölçekte de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, BALKANLAR'DA EN BÜYÜK GÜCE VE ROLE SAHİP ÜLKE"

Türkiye ile güçlü siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirmek istediklerini söyleyen Vucic, "Bizim için önemli olan ve ilişkilerimizi daha derinleştireceğini düşündüğümüz anlaşma ve niyetimiz, Erdoğan'ın da söylediği bizim de istediğimiz, savunma alanında daha yakın işbirliği kurmak. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde adımlar atacağız." dedi.

Vucic, "Türkiye vatandaşlarının ve halkının çıkarına göre bağımsız, kontrollü bir ülkeye liderlik eden Erdoğan'ın siyasi konumunu son derece takdir ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan'ın en yakın zamanda tekrar Sırbistan'ı ziyaret etmesini temenni eden Vucic, "Türkiye, Balkanlar'da en büyük güce ve role sahip ülke. Dolayısıyla barış ve istikrar süreçlerinde Türkiye'nin desteğini bekliyoruz." dedi.

Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'daki sorunları çok iyi anlıyor ve her zaman diyaloğun sorunların tek çözüm yolu olduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda çok iyi bir dost olduğunu aktaran Vucic, "Ailemden biri hasta olsa hemen arar. Böyle düşünceli insanlar çok nadirdir. Benim hayatımda ise yok denecek kadar azlar." diye konuştu.

Vucic, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan gelmeden önce Türkiye'nin nasıl göründüğüne bakın. Ülkesinin görünüşünü değiştirdi. Bugün Türkiye, dünyanın en modern ülkelerinden biri." dedi.

Türkiye'nin Sırbistan'daki en önemli yatırımcılardan olduğuna işaret eden Vucic, iki ülkenin savunma işbirliği alanında çok büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu vurguladı.

SORU -CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin iki ülkenin Balkanlar'daki istikrara katkısına yönelik hangi somut adımları atacağına dair sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Bizler, Türkiye ve şu anda Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda teşkilidir." diye konuştu.

Buna yönelik olarak ikili görüşmede el ele verdiklerini ve arkadaşlarını görevlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Şimdi bu çalışmayı arkadaşlarımızla yapacaklar ve kimse de 'Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayiine yönelik içeriğinde neler olması gerekir?', bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz, şu veya bu ülke değiliz. Biz Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız ve arkadaşlarımız bu çalışmalarını, bu görüşmelerini yapacaklar ve adımlarımızı da birlikte atacağız. Bizde olan imkanlar var, Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle, geleceğe yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin savunma sanayii alanında yapılması planlanan işbirliğine ilişkin, "Türk insansız hava araçlarının satın alınmasını da içeriyor mu? Yoksa başka türden bir işbirliği mi?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkanları da tabii ki bu savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Savunma sanayiine yönelik atılacak adımlarla ilgili ifade ettiğim gibi bugün Sırbistan'ın elinde olan imkanlar var, bizim elimizde olan imkanlar var. Biz, bunları iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz. Onun için Dışişleri Bakanlarımıza ve Savunma Sanayii Başkanlarımıza görevleri verdik, onlar çalışmalarını yürütecekler ve ondan sonra peyderpey adımlarımızı da atmaya devam edeceğiz."

"BÜTÜN MESELE ONDAN SONRAKİ YOLDA ATACAĞIMIZ ADIMLARIN KARARINI KONTROL ALTINDA SÜRDÜRMEKTİR"

Erdoğan, kendilerinin atacağı bu adımlardan hoşlananlar ve hoşlanmayanlar da olabileceğini dile getirerek, "Eğer biz siyasetçiysek, eğer siyasi liderlersek bu konularda bu kararı biz kendi arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla beraber veririz ve yola devam ederiz. Bütün mesele ondan sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir. Bunu da yapacak güce Sayın Vucic de Erdoğan da sahiptir ve bunu biz birlikte yaparız." şeklinde konuştu.