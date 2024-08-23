Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit polis memuru Peksoy ve KKTC'de şehit olan Piyade Er Işık'ın ailelerine başsağlığı diledi.
23.08.2024 - 16:13 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit polis memuru Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın ailesine de başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'deki trafik kazasında şehit olan Piyade Er Işık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.