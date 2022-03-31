Cumhurbaşkanı Erdoğandan şampiyon güreşçilere tebrik

Cumhurbaşkanı'nın tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: "Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan milli güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürkü tebrik ediyorum."

BAKAN KASAPOĞLUNDAN MİLLİ GÜREŞÇİLER İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Macaristanda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; Macaristanın başkenti Budapeştede düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde şampiyon olan 125 kiloda Taha Akgül ve 92 kiloda Feyzullah Aktürk ile 61 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 86 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Osman Göçeni kutluyorum. Avrupa Güreş Şampiyonasında Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran milli sporcularımıza gelecekte katılacakları uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum.